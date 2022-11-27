أسعار الذهب اليوم في مصر 27-11-2022.. وعيار 21 عند أعلى مستوى تاريخيا

ثبات جديد سجلته اوقية الذهب لليوم الثاني على التوالي في تداولات بورصة المعادن ، مع ترقب الاسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار ، فيما استقر ايضا بالتداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 27-11-2022 بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وتتوقف التداولات اليوم محليا وعالميا ببورصة المعادن للاجازة الاسبوعية على ان تعاود تعاملاتها غدا الاثنين ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1445 جنيه للجرام، وهو نفس سعره أمس قبل فرض سعر الضريبة والمصنعية على الجرام

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 27-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1652 جنيها)

ووفقا لشعبة المعادن بالغرفة التجارية فقد حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا على مستوياته التاريخية خلال التعاملات ليبلغ 1652 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1445 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اعلى مستوي في تاريخه مساء اليوم ليبلغ 1445 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1248 جنيهًا)

ولم يتغير سعر العيار الأقل تكلفة والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 1248 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11640 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تسجيل قفزات كبيرة على مدار الاسبوع عند 11640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 51212 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.652 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1752 دولار وسط توقعات بمواصلة المعدن الاصفر تسجيل مستويات مرتفعه