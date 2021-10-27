اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-10-2021 وتراجع عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)
عمر سالم 5:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 5:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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شهدت تداولات البورصة العالمية للمعادن تذبذبا كبيرا على مدار اليوم، حيث حول سعر الذهب مساره الصعودي إلى الهبوط مجددا، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-10-2021 تراجعا بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم في ظل عدم الاستقرار، على خلفية خسارة أوقية الذهب نحو 9 دولارات للأوقية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة المعادن بالغرفة التجارية إن جرام الذهب تراجع الآن بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 781 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 782 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر .

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الذهب جديد
الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (892 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 892 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيها)

واشار نجيب إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل هبوطا بقيمة جنيه على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 781 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا انخفاضا محليا ليسجل 670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6248 جنيها)

فيما انخفض  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6248 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27656 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 892 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 9 دولارات لتسجل 1789 دولارا.

وأوضح نجيب ان سعر الذهب يتغير كل دقيقه الآن وسط التذبذب الذي تشهده البورصة العالمية للمعادن، وهو ما يسبب عدم استقرار في الأسواق.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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