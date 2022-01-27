اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-1-2022 وانهيار عيار 21 بقوة

عيار 21 يسجل 792 جنيها بالتعاملات المسائية
عمر سالم 6:42 م, الخميس, 27 يناير 22 6:42 م, الخميس, 27 يناير 22

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انهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها اليومية على هبوط حاد في سعر الذهب اليوم بالتزامن مع انهيار عنيف للمعدن الأصفر عالميا، لتتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-1-2022 وينهي تعاملاته اليومية علي انخفاض كبير للملاذ الآمن بعد خسارة الأوقية أكثر من 1% من قيمتها اليوم.

وفقدت الأوقية أكثر من 40 دولارا اليوم ومساء أمس ما انعكس على سعر جرام الذهب الآن الذي هبط نحو 4 جنيهات في التعاملات المسائية، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 796 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

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الذهب جديد
الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا كبيرا بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 792 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (679 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 679 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

وخسر  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  نحو 24 جنيها ليتراجع ويسجل 6334 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28024 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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وانهارت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل حاد خلال التعاملات اليوم نحو 1797 دولارا بعد خسارتها ما يقارب 40 دولار علي مدار التعاملات

وهبطت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من معدن اصفر بعد اعلان البنك الفيدرالي الاتحادي بأنه قد يرفع أسعار الفائدة قريبا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات فى الولايات المتحدة .

وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي فى ظروف أفضل حاليا ،ولا يحتاج إلى الدعم المستمر ،وأن لجنة السوق المفتوحة عازمة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس القادم

 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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