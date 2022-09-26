أسعار الذهب اليوم في مصر 26-9-2022.. واستقرار عيار 21

تذبذب ملحوظ في اوقية الذهب على مدار اليوم خلال تعاملات سوق الصاغة المحلية ليستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 26-9-2022 مساءا ، مع ثبات اوقية الذهب ثبات ببورصة المعادن العالمية، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن داخل الاسواق المحلية واستفادة المعدن من تحرك طفيف لسعر الدولار.

ووفقا لشعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن عند مستويات 1130 جنيه للجرام، وهي نفس اسعاره امس غير متضمنة المصنعية والغير ثابته من عيار لاخر

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 26-9-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1292 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1592 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1130 جنيه)

محليا واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1130 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (970 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9040 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40083 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.292 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1648 دولار ، مع امكانية تحرك سعر الاوقية عالميا حال انخفاض سعر الدولار .



















































