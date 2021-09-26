أسعار الذهب اليوم في مصر 26-9-2021 وعيار 21 يسجل 770 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-9-2021 استقرارها بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في منتصف التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع استمرار بورصة المعادن العالمية للتوقف في تعاملاتها اليوم للأجازة الأسبوعية.

وستبدأ البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها غدا الاثنين فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس وصباح اليوم غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر .

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6168 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارا.

ويأمل اصحاب محال الذهب في ان يحرك تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الطلب على المعدن الأصفر في ظل أن الأسعار تتغير بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة الشراء أو البيع من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.