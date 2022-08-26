أسعار الذهب اليوم في مصر 26-8-2022.. انخفاض عيار 21 بشكل متواصل

على مدار تعاملات اليوم تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022 تراجعها المتتالي بشكل ملحوظ نهاية تداولات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات، نتيجة استمرار هبوط الطلب على المعدن الأصفر محليًا، وانخفاضه عالميا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن .

وخسر الجنيه الذهب على مدار اليوم بنحو 8 جنيهات من قيمته، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي إلى نحو 1072 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1080 جنيهًا، غير شاملة المصنعية على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1228 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبوطه الملحوظ خلال الأسبوع، ليسجل 1228 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1072 جنيهًا)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الانخفاض متأثرًا بهبوط الطلب ليخسر 4 جنيهات مساء اليوم في التعاملات ليبلغ 1072 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (925 جنيهًا)

وانهار أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، وانخفض محليا ليسجل 925 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8576 جنيهًا)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فيشهد هبوط طفيف في الطلب مع استمرار انخفاضه ليسجل نحو 8576 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38068 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.228 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1733 دولارا اليوم في البورصة العالمية للمعادن.