أسعار الذهب اليوم في مصر 26-7-2022.. وتراجع عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022 الهبوط بشكل طفيف منتصف التداولات في سوق الصاغة ، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا و الاوقية نحو 6 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثاني ايام التداولات الاسبوعية بالاضافة الى تراجع الطلب على المعدن الاصفر محليا

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان جرام الذهب خسر جنيهان من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 985 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 987 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1127 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1127 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (985 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 985 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (848 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 848 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7880 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34937 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.127 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1720 دولار ، مع تخوفات برفع سعر الفائدة الامريكية وتأثيره على المعدن الأصفر عالميا