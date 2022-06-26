أسعار الذهب اليوم في مصر 26-6-2022.. وعيار 24 يسجل 1150 جنيها



استقرار مستمر لليوم الثاني على التوالي تأثرا باغلاق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الاسبوعية للاجازة الاسبوعية ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 26-6-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامع مع ثبات سعر الفائدة واوقية الذهب

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الذهب لم يتغير على مدار اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1004 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 26-6-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات اليوم ، ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ، ليسجل 902 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8032 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8032 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1827 دولار ، ومن المقرر ان تفتتح البورصة العالمية تعاملاتها غدا في اول ايام الاسبوع وسط توقعات بصعودها