أسعار الذهب اليوم في مصر 26-5-2022.. وعيار 21 يسجل استقرارا جديدا

ثبات جديد في نهاية التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-5-2022 في سوق الصاغة بمصر، بعد هبوط ملحوظ اليوم بقيمة 5 جنيهات للجرام ومع ثبات أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مساء وترقب المستثمرون للأسواق.

ورغم انخفاض أسعار المعدن الأصفر، ولكن تترقب البورصة العالمية اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي حول إقرار سعر الفائدة، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مستوياته ليسجل العيار أقل بيعا نحو 1210 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات متواصل في التعاملات ليبلغ 1055 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في استقر أيضا ليبلغ 905 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37448 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا بالتعاملات اليوم نحو 1847 دولارًا للأوقية.