سجلت اوقية الذهب ثبات عالميا في بورصة المعادن في ثاني ايام تعاملات البورصة الاسبوعية ، فيما أستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-4-2021 في منتصف تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية بعظ صعودها صباحا.

وبالرغم من الاستقرار إلا أن سعر الذهب لازال يسجل مستويات تاريخية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري استقرار خلال التعاملات الآن ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة والاقل مبيعا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1114 جنيه)

فيما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1904 دولار بعد هبوط كبير على خلفيه اعلان الفيدرالى الامريكي نيته لرفع الفائده على الدولار ما ساهم بقيام المستثمرين للاستثمار في الدولار بديلا غن الذهب