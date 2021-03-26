أسعار الذهب اليوم في مصر 26-3-2021 وصعود عيار 21 نهاية التعاملات

على خلفية صعود سعر الذهب، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن في نهاية أيام تعاملاتها

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 26-3-2021، الارتفاع بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات اليومية، خلال تعاملات سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن في نهاية أيام تعاملاتها.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 766 جنيهًا للجرام ، مقارنة مع أسعاره في تعاملات اليوم الصباحيه التى سجلت 764 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (655 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6128 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27126 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1738 دولارًا.

تذبذب سعر الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب في مصر تذبذب ملحوظ على مدار تعاملات اليوم نتيجة صعود وهبوط اوقية الذهب عالميا ولكن في نطاق ضيق.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.