أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2022.. وعيار 21 يواصل خسائره القوية

هبوط متواصل على مدار الأسبوع الجاري تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26-12-2022 بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية بمحال بيع المعدن الأصفر على مستوي الجمهورية ، مع تراجع القوة الشرائية والطلب على الذهب ، وثبات في سعر الأوقية عالميا بالبورصة العالمية للمعادن.

ولليوم الثالث على التوالي يسجل سعر الذهب انخفاضا ليخسر جرام الذهب صباح اليوم أكثر من 20 جنيها ، فيما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1625 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس 1645 جنيها، غير متضمن المصنعية وسط توقعات بمزيد من الهبوط.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1860 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل عنيف خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1860 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1625 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تسجيل مستويات منخفضة صباح اليوم خلال التعاملات ليبلغ 1625 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1395 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي ليخسر 20 جنيها ليسجل 1395 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13000 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليتراجع ويسجل 13000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهار سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 57660 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.860 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم لنحو 1798 دولارا على مدار التعاملات اليوم وأمس.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بسعر المعدن الأصفر عالميا، بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه وأخيرا مستوى العرض والطلب.