أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2022.. وانهيار عيار 18 لأقل مستوى منذ شهر

انخفاض مفاجئ وانهيار شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 26-12-2022 في متصف تعاملات اليوم بكل محالّ الذهب في مختلف المحافظات، ليهبط بشكل عنيف الآن ويخسر الجرام حوالي 60 جنيهًا في التدولات اليومية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 1565 جنيهًا دون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته بين 50 و90 جنيهًا؛ على عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

وتواصلت “المال” مع مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فأوضحوا أن سعر الجرام هبط بشكل قوي نتيجة تخبط في سوق الصاغة، بالإضافة إلى هبوط سعر الدولار في السوق الموازية،

كما أن الطلب على المعدن الأصفر واصل هبوطه بشكل قوي، ليواصل الجرام خسائره على مدار اليوم، بالتزامن مع ثبات سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن عالميًّا.

سعر الذهب

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1790 جنيهًا)

وأضافت المصادر أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا في مصر هبط بقوة على مدار اليوم ليبلغ حوالي 1790 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1565 جنيهًا)

وواصل أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رحلة الهبوط بشكل مستمر خلال التعاملات 1565 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1345 جنيهًا)

وتراجع الطلب على جرام الذهب اليوم عيار 18 لينخفض مجددًا ليبلغ 1345 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12520 جنيهًا)

وبلغت خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 480 جنيهًا لينخفض عند مستوى 12520 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع مساء اليوم سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 55490 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.790 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأكدوا أن تراجع الأسعار بشكل مفاجئ يرجع إلى اتجاه المستهلكين وأصحاب رءوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات أو تذبذب الأسعار، ما قد يسبب لهم خسائر ضخمة.