أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2021.. وعيار 21 يسجل ثباتا ملحوظا

استمرت محال الذهب بالسوق المصرية في الإغلاق على مدار تعاملات اليوم وسط استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد 26-12-2021 في منتصف التعاملات المسائية لليوم الثاني على التوالي ، وسط ركود في المبيعات والطلب ، بالتزامن مع توقف التداول في البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية.

وتغلق السوق يومى السبت والأحد على أن تعاود البورصة العالمية تعاملاتها غدا ، وسط ترقب وتوقع بحالة بيعية من جانب المستثمرين للاستفادة من مكاسب المعدن الأصفر التى حققها الأسبوع الماضي ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 791 جنيها للجرام ، وهي نفس أسعاره في تعاملات أمس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ومن محل لآخر.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 26-12–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

ولم يشهد سعر الذهب عيار 24 أي تغير الآن خلال التعاملات ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والأقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا بشكل ملحوظ ليسجل 791 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (679 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 لليوم الثاني ليسجل 679 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27996 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 903 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1817 دولارًا في التعاملات.