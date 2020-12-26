أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2020 وصعود عيار 21

شهدت أسعار اليوم الذهب في مصر السبت 26-12-2020، ارتفاعًا طفيف في بداية تعاملات اليوم الصباحية بالسوق المحلية الخاصة فى الصاغة، نتيجة صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية نهاية تعاملات أمس لتتأثر بها الأسعار محليًّا بعد ارتفاعات كبيرة مؤخرًا.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم صعودًا بنحو 2 جنيه ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق، اليوم، نحو 821 جنيهًا، مقارنة بسعر التداولات أمس التي سجل فيها 819 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير الآتى أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (938 جنيهًا)

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 938 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (821 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 821 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيه)

صعد سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6568 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6568 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم، 1883 دولارًا.

الصاغة: استقرار أسعار الذهب حتي نهاية تعاملات غد

ومن المقرى أن يشهد سعر الذهب في مصر استقرار طوال تعاملات اليوم وغدا الأحد نتيجة إغلاق البورصة العالمية اليوم وغدا للإجازة الأسبوعية ، بعد تذبذب كبير خلال الساعات الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة، لـ”المال”، إن هناك عددًا من المشغولات الذهبية التى تم تصنيعها بأوزان خفيفة لتتناسب مع الوضع الاقتصادى والركود وهبوط القوة الشرائية لدى المواطنين مؤخرًا، ومتوقع استمرار التراجع.

يذكر أن سعر الذهب في مصر يتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه، كما يرتفع الطلب على الذهب الذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول ، وأنه كلما انخفض الدولار عالميا زاد الاقبال على الذهب مما يرفع من أسعاره.