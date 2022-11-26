أسعار الذهب اليوم في مصر 26-11-2022.. وعيار 21 يتخطى 1500 جنيه بالمصنعية



أعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، اشتعال سعر الذهب في تعاملات سوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات ، ليسجل أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022 أعلى مستوياتها تاريخيا في التعاملات المسائية، مع توقعات بمواصلة الصعود.

وقفز مجددا الجرام بقيمة 16 جنيها مساء بمحال الذهب، ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر نحو 1446 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا البالغ 1430 جنيها، ليتخطى الجرام 1500 جنيه بعد إضافة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1652 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 الاشتعال القوي مساء اليوم ، وهو اعلى سعر في مصر نحو 1652 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1446 جنيه)

وعزز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسبه في التداولات المسائية ، ليبلغ 1446 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1240 جنيهًا)

واشتعل أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، من صعود الاوقية عالميا ليرتفع و ليبلغ 1240 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11568 جنيه)

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 128 جنيه ليسجل نحو 11568 جنيه، ليربح 80 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 51212 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.652 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر خلال التعاملات الاخيرة في البورصة قبل نهايتها الاسبوعية ، ليبلغ في اليوم نحو 1752 دولار .

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل ابرزها سعر الاوقية عالميا وعوامل العرض والطلب بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنيه محليا.