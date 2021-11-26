أسعار الذهب اليوم في مصر 26-11-2021 وعيار 21 يخسر 8 جنيهات

بعد بيع المستثمرين للمعدن الأصفر في التعاملات العالمية

انهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم عالميا، وسط تراجع للمعدن الأصفر عالميا، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-11-2021، وينهي تعاملاته الأسبوعية على تراجع مجددا بشكل قوي بعد خسارة أوقية الذهب نحو 24 دولارا للأوقية.

وخسر سعر الذهب الآن نحو 8 جنيهات بعد صعوده صباحا، ليهبط معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-11–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 8 جنيهات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 784 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 64 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27775 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولار بعد خسارتها ما يقارب 24 دولار مساء اليوم

وانهار سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم بفعل قيام المستثمرين ببيع مالديهم من معدن اصفر للاستفادة من الصعود الذي سجلته الاوقية قبل نهاية التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية للمعادن غدا.