أسعار الذهب اليوم في مصر 26-10-2022.. وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

على مدار اليوم قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 26-10-2022 في التداولات المسائية بسوق الصاغة المحلية ، عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة بأكثر من 10 دولارات وسط ترقب لمؤشرات العرض والطلب للمعدن الاصفر محليا وعالميا.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر ارباحا بقيمة 6 جنيهات للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1138 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا 1132 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-10-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 21 (1138 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الاشتعال بسوق الصاغه في التعاملات ليبلغ 1138 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1301 جنيها)

6 جنيهات ارباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعرا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1301 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 18 (976 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 976 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9104 جنيهات)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9104 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاع لتبلغ نحو 40332 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.301 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وواصلت الاوقية خلال التعاملات في البورصة العالمية للمعادن ارتفاعها بشكل طفيف لتسجل نحو 1670دولار في ثالث ايام تعاملات البورصة