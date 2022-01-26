أسعار الذهب اليوم في مصر 26-1-2022 وعيار 21 يواصل الهبوط

هبطت جميع أعيرة المعدن الأصفر عقب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-1-2022 بشكل طفيف في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات الآن، بعد هبوط أوقية الذهب نحو 8 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام التداول وهبوط سعر الذهب اليوم عالميا خلال التعاملات الآن.

وفقد جرام الذهب اليوم في مصر جنيها واحدا في التعاملات الان ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 803 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 804 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 26-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (917 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 917 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (803 جنيهات)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 803 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (686 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6438 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6438 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 917 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1834 دولار.