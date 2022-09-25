أسعار الذهب اليوم في مصر 25-9-2022 وارتفاع الطلب على عيار 21

كشف نادي نجيب، أحد تجار المعادن الثمينة في مصر، عن مواصلة أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-9-2022 استقرارها مساء اليوم بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية، على خلفية غلق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها للإجازة الأسبوعية على انخفاض ملحوظ الأسبوع الماضي، وارتفاع في الطلب محليا.

ومن المقرر أن تفتتح البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها غدا الإثنين وسط توقعات بهبوطها، مع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، فيما تترقب الأسواق المحلية سعر الدولار أمام الجنيه، فيما ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1130 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته صباح اليوم غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1293 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ثباته في كافة محال الصاغة ليبلغ 1293 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1130 جنيهات)

ووفقاً لنجيب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لم يشهد اى تغير في التعاملات ليبلغ 1130 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (970 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9040 جنيها)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد سجل استقرار نحو 9040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40083 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.293 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عالميًّا لم يسجل اى تغير نتيجة اغلاق البورصة اليوم عند نحو 1648 دولار.

ويعد سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب بالسوق المحلية، والتى تساهم في صعوده حال ارتفاع الدولار أمام الجنيه.