أسعار الذهب اليوم في مصر 25-9-2021.. وعيار 21 يسجل 770 جنيهًا

أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على استقرار في سعر أوقية الذهب، لتتأثر بها السوق المحلية وتسجل ثباتًا في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-9-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية.

ويؤكد عدد من تجار الذهب أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، كما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيهًا للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل متواصل خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 770 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا استقراره محليًّا ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6170 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6170 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 27311 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

وتواصل أسعار الذهب، اليوم، في مصر حالة من عدم الاستقرار حيث تسجل تذبذبًا كبيرًا وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.