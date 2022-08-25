أسعار الذهب اليوم في مصر 25-8-2022.. واستقرار عيار 21

لازالت أوقية الذهب تسجل ثباتا عالميا في بورصة المعادن رابع أيام التداولات، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-8-2022 في منتصف تعاملات اليوم بكل محال الصاغة على مستوي الجمهورية مع تراجع الطلب على الذهب في السوق المحلية.

ومن المرتقب ان يواصل المعدن الأصفر صعوده محليا الفترة الحالية مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1081 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-8-2022..

سعر جرام الذهب عيار 24 (1236 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة الأخرى استقرارا خلال التعاملات الآن ليبلغ 1236 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1081 جنيها)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1081 جنيها وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (928 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8648 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8648 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38316 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليبلغ حوالي 1.236 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1758 دولار.

تنتظر السوق العالمية للمعادن نتائج اجتماع الفيدرالي الامريكي حول إقرار السياسيات النقدية للولايات المتحدة ، فيما يستفيد سعر الذهب بمصر من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.