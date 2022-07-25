أسعار الذهب اليوم في مصر 25-7-2022.. وعيار 21 يعاود الانخفاض

تذبذب جديد في الأسواق العالمية انتظارًا وترقبًا لاجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسات النقدية، ليعاود سعر أوقية الذهب التراجع من جديد بتداولات بورصة المعادن العالمية، وتنخفض أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-7-2022 بشكل ملحوظ بتعاملات سوق الصاغة المسائية في مختلف المحافظات.

وتوقّع عضو شعبة الذهب نادي نجيب أن يواصل المعدِن الأصفر انخفاضه عالميًّا حال إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار، وتأثر الذهب محليًّا بنحو 3 جنيهات، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نحو 986 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التي سجلت 989 جنيهًا، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيهًا)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3 جنيهات، ليسجل 1130 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (986 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر تراجعه في التعاملات ليبلغ 986 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وتسبّب تراجع سعر الأوقية في انخفاض جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7888 جنيهًا)

فيما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 7888 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي ليسجل 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1716 دولارًا بالبورصة العالمية.