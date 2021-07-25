أسعار الذهب اليوم في مصر 25-7-2021.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-7-2021 حالة من الاستقرار لليوم الثاني علي التوالي في منتصف التعاملات اليومية المسائية بسوق الصاغة المحلية ، مع مواصلة بورصة المعادن العالمية الإغلاق وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر أي تغير في التعاملات ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل فى التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6312 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27965 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارات.

وتنتظر الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي المرتقب الأسبوع الجاري ، كما ربح سعر الدولار منذ مطلع يوليو 0.6% بعد أن ارتفع 2.8% في يونيو منذ بداية الشهر نفسه.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.