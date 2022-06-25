أسعار الذهب اليوم في مصر 25-6-2022.. وعيار 21 يسجل 1004 جنيهات

ثبات جديد في نهاية التعاملات المسائية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-6-2022 في سوق الصاغة بمحافظات مصر ، بعد هبوط ملحوظ امس بقيمة 3 جنيهات للجرام ومع ثبات اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن مساء وترقب المستثمرون للاسواق.

وأغلقت البورصة العالمية ابوابها اليوم للاجازة الاسبوعية كما سيغلق سوق الصاغه محاله غدا ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال الصباح، غير شامله المصنعية بالسوق المصري.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مستوياته ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيه)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات متواصل في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين القبلي والبحري حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 80323 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا بالتعاملات اليوم نحو 1826 دولارًا للاوقية ، على ان تستأنف البورصة العالمية تداولاتها الاثنين المقبل وسط ترقب لما سيحدث في الاسواق الاوروبية والامريكية