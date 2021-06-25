أسعار الذهب اليوم في مصر 25-6-2021 وارتفاع عيار 21 ليسجل 774 جنيها

تحرك سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 663 جنيهًا

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6- 2021، الارتفاع مجددا بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، مع استمرار سعر أوقية الذهب الصعود عالميا في تعاملات بورصة المعادن.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة جنيهين ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 774 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية والتى سجلت 772 جنيها، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

تنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآن ليسجل 884 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (774 جنيها)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 774 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (663 جنيهًا)

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6192 جنيها)

وارتفع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6192 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27404 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1796 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.