أسعار الذهب اليوم في مصر 25-5-2022.. واستقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا عالميًّا مع صعوبة توقع مسار المعدِن الأصفر، بالتزامن مع تذبذب البورصة العالمية للمعادن، لتثبت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-5-2022 بشكل متواصل نهاية التعاملات المسائية في مختلف محالّ الصاغة.

يُذكر أن جرام الذهب شهد تراجعًا بقيمة 10 جنيهات، صباح اليوم، قبل أن يعاود الثبات مساء، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم، غير متضمنة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 24 نفس مستوياته الصباحية ليستمر في مستوى الثبات الآن ليسجل 1210 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1055 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (905 جنيهات)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أية تغيرات ليبلغ 905 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرارًا اليوم ليبلغ حوالي 1.210 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1855 دولارًا.

سعر الدولار أمام الجنيه شهد ارتفاعًا بقيمة 10 قروش، وفقًا لبيانات البنك المركزي، حيث تتأثر أسعار الذهب في مصر بسعر الدولار عالميًّا ومحليًّا وأوقية الذهب بتعاملات بورصة المعادن.