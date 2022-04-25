أسعار الذهب اليوم في مصر 25-4-2022.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

صعود جديد في سعر الذهب اليوم برغم هبوطه في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-4-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا حال تحرك سعر الاوقية وسعر الدولار أمام الجنيه.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه نادي نجيب، عن أن جرام الذهب ارتفاع بقيمة 10 جنيهات مجددا، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1110 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعاره صباح اليوم التى سجلت 1100 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1265 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 10 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1265 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا متأثرا يسعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 1110 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39215 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.265 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولازالت الأسواق العالمية تتأثر بالحرب بين روسيا واوكرانيا فيما يتراجع السعر لجني الارباح وتهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1895 دولار بعد تراجعها بقيمة 30 دولارات للاوقية الواحدة