أسعار الذهب اليوم في مصر 25-12-2022.. وعيار 21 يخسر 125 جنيها خلال يومين

هبوط متواصل شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-12-2022 لليوم الثالث على التوالي في مطلع التعاملات الصباحية على خلفية زيادة المعروض من الذهب محليا ، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه ، بالتزامن مع ثبات سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية نتيجة لتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية.

وبلغ إجمالي خسائر سعر الذهب محليا حوالى 125 جنيها على مدار يومين، فيما فقد اليوم نحو 5 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا نحو 1645 جنيها ، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1650 جنيها، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1880 جنيها)

وتراجع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ، ليسجل 1880 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1645 جنيها)

وواصل جرام الذهب اليوم عيار 21 خسائره في مصر على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1645 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1410 جنيهات)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مثل باقي الأعيرة، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 1410 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13160 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيها ليتراجع ليسجل نحو 13160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 58260 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.880 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر لليوم الثاني على التوالي سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار اليوم نظرا لتوقف التداول للإجازة الاسبوعية.