أسعار الذهب اليوم في مصر 25-12-2022.. وعيار 18 يستقر مع تراجع الطلب

مازالت الأستقرار سيد الموقف في سوق الصاغة بمختلف المحافظات بعد هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-12-2022 صباحاً ليعاود ثباته بالتعاملات المسائية ، ويأتي ذلك على خلفية ثبات أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن العالمية بعد توقفها للأجازة الاسبوعية أمس واليوم على ان تعاود تعاملاتها غداً الأثنين.

وأظهرت منصة آي صاغة الألكترونية للمجوهرات ، ثبات جرام الذهب طوال اليوم ، موضحاً أن المعدن الاصفر يتراجع الطلب عليه حالياً في وقت يسود فيه الضبابية المشهد حالياً ، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1410 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس البالغة 1465 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 21 (1645 جنيهات)

وشهد سعر عيار 21 ثبات متواصل للجرام خلال تعاملاته ويبلغ 1645 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1410 جنيهًا)

كما أستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18في نفس مستوياته المتراجعة ، ليسجل 1410 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1885 جنيها)

ولم يتغير مساء اليوم سعر عيار 24 بعد انخفاضه صباحاً ، ليسجل الجرام 1885 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13160 جنيها)

وحافظ الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته على مدار التدلاوات ليصل سعره لنحو 13160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت أوقية الذهب عيار 24 أستقرار ، لتسجل نحو 58435 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار ملحوظ ليبلغ حوالي 1.885 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت لليوم الثاني بورصة المعادن العالمية ثبات لتوقف التداولات ليصل سعر أوقية الذهب خلال اليوم لنحو 1800 دولار .