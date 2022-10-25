أسعار الذهب اليوم في مصر 25-10-2022.. وعيار 21 يقفز من جديد

علمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022، بشكل طفيف في نهاية تداولات اليوم؛ على خلفية تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا، بالإضافة إلى ارتفاع حركة الطلب على الملاذ الآمن محليًّا، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انخفاض المعروض.

ووفقًا للمصادر، فإن سعر الجرام ارتفع بقيمة جنيهين الآن في التداولات، موضحين أن سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بلغ نحو 1132 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباح اليوم في سوق الصاغة 1130 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1292 جنيهًا)

وصعد سعر الذهب عيار 24 بنحو 2 جنيه، وهو العيار الأعلى سعر في مصر ليبلغ 1292 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1132 جنيهًا)

وأضافوا أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل صعوده محليًّا مع تحرك السعر العالمي، ليسجل نحو 1132 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (970 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا والأكثر تشكيلًا، ليبلغ 970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9056 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9056 جنيهًا، ليربح 16 جنيهًا للجنيه الواحد. ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 40052 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.292 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت الأسعار في التعاملات بالبورصة، فيما ربح المعدن الأصفر عالميًّا نحو 10 دولارات، ويعاود الصعود خلال التعاملات اليوم ويبلغ نحو 1659 دولارًا.