اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 25-1-2022.. ارتفاع عيار 21

جرام الذهب ارتفع نحو جنيهين ليسجل عيار 21 نحو 805 جنيهات
عمر سالم 6:08 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:08 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

صعد سعر الذهب اليوم عالميًا بشكل ملحوظ، بعد استقرار في أوقية الذهب مجددًا في ثاني أيام التعاملات ببورصة المعادن العالمية بعد هبوطها أمس، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-1-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائيه في سوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو جنيهين للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 805 جنيهات للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم نحو 803 جنيهات للجرام ، غير متضمنة المصنعية، التى تحدد وفقا لكل عيار.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 25-1-2022
المشغولات الذهبية فى مصر
المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (920 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 الان جنيهين ، ويسجل اعلى سعر في مصر  خلال التعاملات الآن ليبلغ 920 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد صعود اوقية الذهب  بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 805 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-1-2022 وعيار 21 يقفز 5 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18 (690 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 690 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيها)

وكسب الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8 جنيهات نحو 6440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء: 2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 920 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1846 دولار بعد ان ربحت نحو 8 دولار للاوقية ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف التعاملات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الجمارك» توقع 3 بروتوكولات لسرعة إنهاء التخلص من البضائع المهمل بالمنافذ

السيد فؤاد 4:35 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

خبراء يطالبون بتفعيل سياسات الحد من أضرار التبغ لخفض مخاطر التدخين

محمد مجدي 4:29 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

توقعات بارتفاع إيرادات «الرعاية الصحية» بمنطقة مينا إلى 243 مليار دولار فى 2023

خالد بدر الدين 4:20 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 25-1-2022

محمد مجدي 3:49 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية إجراءات إصدار الصكوك السيادية ومطالب المجالس التصديرية

المال - خاص 3:44 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

المالية: تخصيص 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

منى عبدالباري 3:26 م, الثلاثاء, 25 يناير 22