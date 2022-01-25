أسعار الذهب اليوم في مصر 25-1-2022.. ارتفاع عيار 21

صعد سعر الذهب اليوم عالميًا بشكل ملحوظ، بعد استقرار في أوقية الذهب مجددًا في ثاني أيام التعاملات ببورصة المعادن العالمية بعد هبوطها أمس، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-1-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائيه في سوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو جنيهين للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 805 جنيهات للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم نحو 803 جنيهات للجرام ، غير متضمنة المصنعية، التى تحدد وفقا لكل عيار.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (920 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 الان جنيهين ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 920 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد صعود اوقية الذهب بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 805 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (690 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 690 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيها)

وكسب الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8 جنيهات نحو 6440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 920 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1846 دولار بعد ان ربحت نحو 8 دولار للاوقية ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف التعاملات.