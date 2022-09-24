أسعار الذهب اليوم في مصر 24-9-2022.. وعيار 21 يربح 15 جنيها خلال أسبوع

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-9-2022 الارتفاع خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة، بالرغم من إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية، بالتزامن مع ثبات مستوى سعر أوقية الذهب، إلا أن الطلب على المعدِن الأصفر في السوق المحلية أسهم في تحرك السعر للارتفاع.

وحقق الذهب مكاسب كبيرة، الأسبوع الماضي بما يصل إلى 15 جنيهًا للجرام، ليبلغ الجرام سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1130 جنيهًا للجرام، فيما لم تتغير أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-9-2022

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (1293 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، ارتفاعه بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1293 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (1130 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم ثبات سعر الأوقية العالمي اليوم ويسجل 1130 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (970 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار عند مستوى 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9040 جنيهًا)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 120 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 9040 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37520 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرارًا عند حوالي 1.2.93 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1658 دولارًا.

واستفاد سعر الذهب في مصر بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات التضخم محليًّا مع زيادة الطلب على المعدِن الأصفر.