اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 24-9-2021.. وعيار 21 يسجل 770 جنيهًا

بعد خسارة سعر الذهب نحو 6 جنيهات
عمر سالم 4:29 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 4:29 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على ثبات في أسعار الذهب العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-9-2021 بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية، مما يساعد علي جذب الطلب محليًّا.

وفقد سعر الذهب في تعاملات اليوم نحو 6 جنيهات ليسجل ثباتًا الآن ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملاته الصباحية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-9-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا بشكل متواصل بعد انهياره في التعاملات ليبلغ 770 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيهًا)

وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  ويسجل نحو 6160 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ثباتًا ليسجل نحو 27311 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 880 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1748 دولارًا.

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وتسود حالة من التذبذب في  أسعار الذهب اليوم بمصر على مدار التعاملات، حيث تسجل تذبذبًا كبيرًا وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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