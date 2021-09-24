أسعار الذهب اليوم في مصر 24-9-2021 وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-9-2021 انهيار مجددا بشكل قوي ومفاجئ مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، بعد هبوط عنيف لسعر اوقية الذهب بنحو 25 دولار للاوقية وبنسبة تتخطي 0.7% في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط حالة بيعيه من المستثمرين للمعدن الأصفر.

ومع انهيار اوقية الذهب خسر جرام الذهب نحو 6 جنيهات للجرام ، لينخفض معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 776 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 770 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (659 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 659 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليتراجع ويسجل نحو 6160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27310 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1746 دولار.

ويرجع انهيار سعر الذهب عالميا الى صعود سعر الدولار امام باقي العملات وسلات الاستثمار مما ساهم في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المعدن الاصفر وسط حالة من تفاؤل المستثمرون ، ويتغير سعر الذهب محليا ؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه