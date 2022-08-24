أسعار الذهب اليوم في مصر 24-8-2022.. واستقرار عيار 21

عاود سعر الذهب اليوم ثباته عالميا على خلفية تغير سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية للاجازة الاسبوعية ، ليسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 24-8-2022 استقرار متواصل على مدار اليوم وحتي نهاية التعاملات بسوق الصاغه المحلية.

وقفز سعر المعدن الاصفر 12 جنيها للجرام على مدار اليوم ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال صباح ، غير شامله المصنعية ، فيما ينتظر الاسواق اجتماع الفيدرالي الامريكي الاسبوع الجاري.

الذهب يصعد في الأسواق

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 24-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1231 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1231 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيه)

واضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات ، وببلغ 1076 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8624 جنيه)

فيما اوضحت ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8624 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.231 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1752 دولارًا للاوقية