أسعار الذهب اليوم في مصر 24-7-2022.. واستقرار عيار 21

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022 ثباتها خلال التعاملات المسائية بكافة محال الذهب ، في ظل تراجع الطلب على المعدن الاصفر بالسوق المحلي وعالميا علي خلفية ارتفاع سعر الدولار عالميا ما دفع المستثمرين لبيع الذهب للاستثمار في عوائد السندات الامريكية والدولار وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الامريكي.

ومن المرتقب أن يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يوم 26 بوليو الجاري لحسم زيادة سعر الفائدة على الدولار الامريكي ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 988 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

ثبات ملحوظ ومستمر سجله سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة في مصر خلال التعاملات الآن ليسجل 1130 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 988 جنيه)

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا لازال يستقر بشكل ملحوظ ليبلغ 988 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في محال الذهب مصر ليبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما بلغت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في شهر عند 1726 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا