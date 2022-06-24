أسعار الذهب اليوم في مصر 24-6-2022.. انخفاض عيار 21

انخفضت أعيرة المعدن الأصفر بشكل ملحوظ وتأثر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-6-2022 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات الآن، بعد تراجع سعر الأوقية عالميًا ببورصة المعادن نحو 15 دولارًا في آخر أيام التداولات.

وفقد جرام الذهب اليوم في مصر جنيهين في التعاملات الآن، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1003 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1005 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1150 جنيهًا ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1003 جنيهات)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو 2 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1003 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8024 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 16 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8024 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1827 دولارا مساء اليوم اخر ايام التداول الأسبوعي.