أسعار الذهب اليوم في مصر 24-5-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات



صعود جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا ليواصل مكاسبه على مدار اليوم ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية ارتفاع سعر الاوقية وصعود سعر الدولار امام الجنية بأكثر من 20 قرشا على مدار يومين

ووفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، فأن سعر الذهب قفز بقيمة 10 جنيهات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1065 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحا التى سجلت 1055 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 10 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1215 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1065 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1065 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 10 جنيهات ليسجل 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8520 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيها ليسجل نحو 8520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1864 دولار.