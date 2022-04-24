ثبات جديد يفرض نفسه على سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا مع اغلاق البورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 24-4-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغه مع توقع بهبوط المعدن الاصفر غدا.

ولم يتغير سعر الذهب ، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 80-120 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 24-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1248 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1248 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1090 جنيه)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1090 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (935 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 935 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8720 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38688 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.248 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ثبات التعاملات اليوم نحو 1935 دولارًا للاوقية مع توقعات بالهبوط غدا مع استئناف التداول الاثنين في ظل حركة بيع مرتقبة لجني الارباح على ان يعاود بعدها الصعود مجددا.