أسعار الذهب اليوم في مصر 24-3-2022.. وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

عاود سعر الذهب اليوم الصعود عالميا مع استمرار التصريحات الأمريكية الروسية، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-3-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود أوقية الذهب وتأثرا بسعر الدولار امام الجنيه.

وما زال التذبذب هو عنوان المرحلة فيما ربحت أسعار الذهب اليوم في مصر 4 جنيهات للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 995 جنيها للجرام، مقارنة بسعر التداولات الصباحية التى سجلت 991 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1148 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 1148 جنيها، مقارنة بسعر أمس علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (995 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بصعود أوقية الذهب عالميا ليرتفع معها ويبلغ 995 جنيها جنيها للجرام علما بأنه العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (852 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعود بنحو جنيها واحدا ليسجل 852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيها)

فيما ربح الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 40 جنيها ليبلغ سعره نحو 7960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفزت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.148 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن بنحو 23 دولارا للأوقية لتسجل الآن نحو 1963 دولارا.



