أسعار الذهب اليوم في مصر 24-12-2022.. وعيار 21 يخسر 50 جنيها

سجلت جميع أعيرة المعدن الأصفر تراجعا كبيرا في سوق الصاغة مع هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2022 خلال التداولات الصباحية استمرارا لحالة التذبذب ، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية وثبات سعر الأوقية عالميا.

وخسر الجرام صباح اليوم نحو 50 جنيها بسوق الصاغة مع انخفاض الطلب محليا، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا نحو 1650 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس اليوم التى سجلت 1700 جنيه، غير متضمنة المصنعية ، وفقا لمنصة آي صاغة لبيع الذهب.

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1885 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1885 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط أوقية الذهب ويخسر الجرام نحو 50 جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1415 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا، تراجعا محليا ليسجل 1415 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 400 جنيه ليتراجع ويسجل نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 58435 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.885 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار صباح اليوم.