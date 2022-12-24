أسعار الذهب اليوم في مصر 24-12-2022.. وعيار 18 يسجل 1415 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2022 بنهاية التعاملات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات بعد هبوطها بشكل ملحوظ صباح اليوم، بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب الكبير وعدم وضوح في الرؤية خلال الفترة الحالية، فيما أغلق سعر سعر الأوقية على ثبات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية.

وعلمت “المال” من مصادر في سوق الصاغة أن هناك ثباتًا في سعر الذهب، فيما يغلق عدد كبير من محالّ الذهب أبوابها غدًا للإجازة الأسبوعية، موضحًا أن المعدن الأصفر هبط اليوم بحوالي 50 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارًا في القاهرة الآن نحو 1415 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1465 جنيهًا، غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1415 جنيهًا)

واستقر في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل 1415 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1885 جنيهًا)

وشهد عيار 24 ثباتًا بعد هبوط عنيف، صباح اليوم، ليبلغ الجرام 1885 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، مساء اليوم، بعد خسارته جزءًا من أرباحه أيضًا في تعاملاته ويبلغ 1650 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيه، صباح اليوم، ليصل سعره لنحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وحافظ سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياته لتبلغ نحو 58435 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرارًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.885 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 دولارات، في نهاية تداولاته‍ا الأسبوعية صباح اليوم، ليبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1800 دولار.