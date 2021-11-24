أسعار الذهب اليوم في مصر 24-11-2021 وعيار 21 يفقد جنيهان

مازالت البورصة العالمية للمعادن تسجل تراجعا عنيفا في تداولاتها الأسبوعية، يتبعها هبوطا كبيرا في سعر الذهب اليوم، وسط انهياره عالميا، وينخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021، وينهي تعاملاته اليومية علي تراجع قوى بعد خسارة أوقية الذهب نحو 5 دولارات الآن

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، إن سعر الذهب تراجع بقيمة جنيهين الآن، في التعاملات، ليهبط معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن، ويسجل 785 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس التى سجلت 787 جنيها، غير متضمنة المصنعية، التى تبدأ من 60 جنيها للجرام.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 24-11–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في التعاملات المحليه ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27807 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1785 دولارا بعد خسارتها ما يقارب 15 دولارا على مدار تعاملات اليوم.