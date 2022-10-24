أسعار الذهب اليوم في مصر 24-10-2022.. وعيار 21 يشتعل مجددا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-10-2022 ارتفاعًا كبيرًا في التعاملات المسائية بمحالّ الصاغة بقيمة 11 جنيهًا لكل جرام؛ نتيجة ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر محليًّا، بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية عالميًّا خلال أول أيام التداولات.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1125 جنيهًا للجرام، بعد ثباته على مدار يومين، حيث بلغ أمس 1114 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للجرام، فيما تراجع الطلب على المعدن داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1286 جنيهًا)

وشهد جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا تسجيل أرباح طفيفة بلغت 11، في تعاملات مساء اليوم، ليبلغ 1286 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1125 جنيهًا)

أما العيار الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر، وهو عيار 21، فقد شهد قفزة كبيرة مثل باقي الأعيرة بالتعاملات ليبلغ 1125 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (965 جنيهًا)

فيما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليربح 11 جنيهًا، وهو العيار الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 965 جنيهًا فى التعاملات، كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لنحو 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39866 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.286 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما استقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1650 دولارًا في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.