أسعار الذهب اليوم في مصر 23-9-2022.. واستقرار عيار 21



اغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على ثبات في سعر أوقية الذهب عالميا، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-9-2022 في التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق المحليه أيضا للإجازة الأسبوعية غدا.

خسائر قوية سجله سعر الذهب على مدار امس واليوم بشكل عنيف بالاضافة للسعر العالمي عقب رفع سعر الفائدة الامريكية ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1136 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية .

سعر الذهب الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1300 جنيها)

وعلمت المال ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1300 جنيها، كما انه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1136 جنيه)

وانهي سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تعاملاته اليوم على ثبات ملحوظ ليبلغ 1136 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (975 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة استقرار اليوم ليبلغ 975 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9088 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9088 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 40300 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.300 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1648 دولارًا.

وخسرت اوقية الذهب اكثر من 1% في نهاية التعاملات امس حيث فقدت اكثر من 30 دولارا نتيجة صعود الدولار عالميا وارتفاع عائد السندات الامريكية.

قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى – رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25% مساء أول أمس الأربعاء،