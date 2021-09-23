اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-9-2021 وعيار 21 يسجل 777 جنيها

صعود سعر الذهب عالميا يرفع الأسعار محليا
عمر سالم 2:46 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 2:46 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار اوقية الذهب ارتفاعا بشكل ملحوظ في ظل عدم الاستقرار في التعاملات في بداية الحركه بالبورصة المعادن العالمية الان ، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-9-2021 في مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية بعد هبوطها أمس.

وربح جرام الذهب في مصر الأن نحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 777 جنيه للجرام، بعد هبوطه في تعاملات امس التى سجلت 774 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب
الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-9-2021:

اقرأ أيضا  «الدواء» تطالب بعرض المستحضرات الطبية على موظفيها قبل الإفراج عنها جمركيا (مستند)

سعر جرام الذهب عيار 24 (889 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 889 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (777 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 777 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (666 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يتباين عالميًا مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من توجهات الفيدرالي الأمريكي

سعر الجنيه الذهب اليوم (6216 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6216 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 889 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1771 دولار.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-9-2021 وعيار 21 يخسر جنيهان

ويلقي سعر الذهب دعما من تراجع سعر الدولار عالميا مما يقفز بالاوقية عالميا ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

تفاصيل تعليمات الشحات غتوري حول تنفيذ بعض بنود لائحة قانون الجمارك (مستند)

السيد فؤاد 2:28 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

عروض اليوم الوطني السعودي 91 اقوى التخفيضات والخصومات قد تصل 40%

محمد مجدي 1:57 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

وزيرة الصحة: تطعيم طلاب المدراس الثانوية والإعدادية بلقاحات كورونا الفترة المقبلة

المرسي عزت 1:43 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

السفير الألماني بالقاهرة : وفرنا 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا للجانب المصري

المرسي عزت 1:28 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

التجارة الداخلية: خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد

محمد مجدي 1:18 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

وزيرة الصحة : قريبًا بدء توريد لقاحات كورونا المصنعة في مصر للدول الأفريقية

المرسي عزت 1:07 م, الخميس, 23 سبتمبر 21