أسعار الذهب اليوم في مصر 23-8-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022 الارتفاع بشكل كبير، خلال التداولات المسائية، في كل محلات الذهب على مستوى الجمهورية، متأثرة بقفزة سعر أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارًا في تعاملات بورصة المعادن العالمية.

واستفاد السعر محليًّا من تحركه عالميًّا ليربح الجرام حوالى 10 جنيهات مساء، ووفقًا لبعض التجار فإن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيهًا للجرام، مقابل 1066 جنيهًا للجرام بتعاملاتها صباح التعاملات اليومية غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1229 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 ليبلغ نحو 1229 جنيهًا للجرام دون مصنعية، وهو العيار الأعلى سعرًا والأقل مبيعًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات مساء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيهًا)

وقال التجار إن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل قفزة بقيمة جنيهين مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 1076 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (922 جنيهًا)

وأشاروا إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يحل ثاني الأعيرة الأكثر مبيعًا فقط، سجل نحو 922 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر شهرة بالوجه البحري والأقل سعرًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيهات)

بلغ إجمالي أرباح الجنيه الذهب نحو 80 جنيهًا ليسجل السعر اليوم في مصر نحو 8608 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 215 جنيهًا ليسجل نحو 38099 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.229 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1749 دولارًا مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر للصعود عالميًّا.