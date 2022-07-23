أسعار الذهب اليوم في مصر 23-7-2022.. وعيار 21 يسجل 988 جنيها

ترقب وهدوء في سعر الذهب اليوم عالميا نتيجة إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية، بعد أن سجلت الأسعار قفزة ملحوظة في آخِر أيام التداول الأسبوعية أمس، قبل أن تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-7-2022 خلال تداولات اليوم المسائية بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لعضو في شعبة الذهب فإن سعر الذهب في مصر لم يشهد أى تغيير مقارنة بسعره منذ أسبوع، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا مصر نحو 988 جنيهات للجرام، وهي أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية، والتي تزداد كلما ازداد تشكيل القطعة وأعمال التزيين فيها.

وفي التقرير التالي ترصد “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-7-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيهًا)

وأضاف عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل ثبات ملحوظ، خلال التعاملات الآن، عند مستوي 1130 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيهات)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 استقراره خلال تداولات اليوم بعد صعوده صباحًا ، ويبلغ 988 جنيهات للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

كما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة على مستوياته التى سجلها صباحاً ليبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهًا)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 7904 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب شهد استقرار عالميًّا في التعاملات اليوم، ليبلغ 1726 دولارًا للأوقية في بورصة المعادن.