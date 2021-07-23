اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-7-2021.. ثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 790 جنيهًا للجرام
عمر سالم 7:53 م, الجمعة, 23 يوليو 21 7:53 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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عودة مجددة للاستقرار، تشهدها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-7-2021  بعد صعودها في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، لتشهد ثباتًا في اليوم الخامس للتعاملات في  البورصة العالمية للمعادن مع ثبات في سعر أوقية الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب صباح اليوم جنيهين قبل أن يشهد ثباتًا الآن في التعاملات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، نحو 790 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-7-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرارًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن، ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيهًا)

فيما لم يسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اي تغير بشكل متواصل  في التعاملات، ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

كما استقر أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة، ليسجل675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28024 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1804 دولارات.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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